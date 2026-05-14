Internazionali d’Italia 2026: Medvedev raggiunge Sinner in semifinale, Landaluce sconfitto in rimonta

Avvio horror, ma compensato da un ottimo proseguo del match, così Daniil Medvedev ha battuto Martin Landaluce 1-6 6-4 7-5 nella sfida valida per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia.

Il russo ha conquistato così la diciottesima semifinale in un Masters 1000, assicurandosi la possibilità di una gara dall’alto coefficiente di difficoltà contro Jannik Sinner, con cui ha un bilancio leggermente negativo (9-7 a favore dell’azzurro). L’ultima sfida si è disputata lo scorso marzo nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, dove l’italiano ha trionfato in due set conclusi al tie break.

L’ex numero 1 del mondo ha dovuto risalire la corrente dopo un primo parziale con molti errori, poca precisione e una generale mancanza di concentrazione, in parte conseguenza del gioco brillante dello spagnolo. L’esperienza dell’atleta navigato, però, ha fatto la differenza nel set decisivo, con il classe 2006 che ha patito, forse, nella fase finale un pizzico di tensione .

Ora per il russo una montagna da scalare, il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che non sconfigge dall’incontro dei quarti di finale di Wimbledon 2024, quando, complici le condizioni non perfette del classe 2001, vinse in cinque set.