Masters/Wta 1000 Miami 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 20 marzo con sei azzurri in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 20 marzo del Masters 1000 di Miami 2026. Seconda giornata di tabellone principale del torneo combined americano, secondo 1000 della stagione, con in campo Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Big match sul centrale con il numero uno del mondo Carlos Alcaraz impegnato con Joao Fonseca.
IL PROGRAMMA COMPLETO
STADIUM
ore 17.00 – (11) Ruud vs Quinn
non prima delle 18.00 – Cocciaretto vs (4) Gauff
a seguire – (1) Sabalenka vs Li
non prima delle 00.00 – (1) Alcaraz vs Fonseca
non prima delle 01.30 – (3) Rybakina vs Putintseva
GRANDSTAND
ore 16.00 – (6) Anisimova vs Tomljanovic
non prima delle 17.00 – (25) Draper vs Opelka
a seguire – van de Zandschulp vs (6) Fritz
a seguire – Tsitsipas vs (5) de Minaur
non prima delle 00.00 – Jones vs (5) Pegula
BUTCH BUCHOLZ
ore 16.00 – Kovacevic vs (WC) Sakamoto
a seguire – (22) Paul vs Mannarino
a seguire – (10) Bublik vs Berrettini
a seguire – Ruse/Ruzic vs (15) Keys
a seguire – (Q) Gibson vs (16) Osaka
COURT 1
ore 15.00 – Blinkova vs (10) Mboko
a seguire – Sakkari vs Parks
non prima delle 17.30 – (WC) Townsend vs (7) Paolini
a seguire – Bautista Agut vs (14) Khachanov
a seguire – Ugo Carabelli vs (32) Korda
a seguire – (26) Fernandez vs Selekhmeteva
COURT 2
ore 15.00 – Sonmez vs (12) Bencic
a seguire – Boulter vs (17) Tauson
a seguire – Baptiste vs (19) Samsonova
a seguire – (23) Zheng vs (WC) Brady/Stephens
a seguire – Stearns vs Cristian
COURT 3
ore 15.00 – (20) Shnaider vs Valentova
a seguire – (Q) Kalieva vs (21) Mertens
non prima delle 17.30 – (25) Ostapenko vs Yastremska
a seguire – (9) Svitolina vs (WC) Jones/(Q) Fruhvirtova
a seguire – (18) Jovic vs Badosa
COURT 4
ore 15.00 – (22) Kalinskaya vs (Q) Zakharova
a seguire – (Q) Starodubtseva vs (30) Bucsa
a seguire – Arnaldi vs Shevchenko
a seguire – McNally vs (29) Wang
COURT 5
ore 15.00 – Royer vs (LL) Tirante
a seguire – Diallo vs (WC) Wu
a seguire – Cazaux vs (Q) Barrios Vera
a seguire – (WC) Kouamé vs (21) Lehecka
a seguire – Navone vs (24) Vacherot
a seguire – (LL) Vukic vs (Q) Jodar
COURT 6
ore 15.00 – Atmane vs Altmaier
a seguire – (Q) O’Connell vs Fucsovics
a seguire – (Q) Walton vs Baez
a seguire – (11) Alexandrova vs (WC) Tagger
a seguire – Rakhimova vs (27) Kostyuk
COURT 7
ore 15.00 – (14) Noskova vs Cirstea
a seguire – (13) Muchova vs Osorio
a seguire – (28) Fils vs (WC) Blanch
a seguire – Collignon vs (13) Cobolli
a seguire – Bergs vs (29) Etcheverry
non prima delle 00.00 – (17) Darderi vs (Q) Landaluce