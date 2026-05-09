Internazionali d’Italia 2026, tutto facile per Sinner all’esordio: Ofner ko

Si apre con la 29ª vittoria di fila nei Masters 1000 la corsa al titolo di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. Per il numero uno del mondo la striscia è aperta da Parigi 2025 (eguagliato Roger Federer al terzo posto della classifica di tennisti con più successi in fila nei Masters). Per L’azzurro, reduce dal titolo conquistato a Madrid, con il 6-3 6-4 rifilato in un’ora e 41 minuti di gioco a Sebastian Ofner all’esordio a Roma è arrivato anche il 24° successo di fila in stagione (non perde una partita dall’Atp 500 di Doha 2026). Battendo l’austriaco, il finalista della passata edizione del torneo stacca così il pass per il terzo turno, dove attende ora il vincitore della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik.

PRIMO SET

La partita di Sinner inizia con un buon turno di battuta tenuto a 15 per rompere il ghiaccio sul Campo Centrale del Foro Italico. Anche la partenza di Ofner non è male e tenendo a zero il servizio l’austriaco pareggia i conti sull’1-1. Dura ben poco però la resistenza del numero 82 del mondo, che nel quarto gioco concede le prime chance di break. Annulla le prime due consecutive e poi una terza, ma alla quarta occasione cede la battuta e Sinner vola sul 3-1 prima di allungare sul 4-1. Recuperando da 0-30, Ofner evita il doppio break ma l’azzurro concede le briciole nei propri turni di servizio e conquista il primo parziale con lo score di 6-3.

SECONDO SET

Il secondo set si apre con un altro break di Sinner che sfrutta la seconda delle due chance consecutive per strappare la battuta all’avversario. Jannik tiene poi a zero la battuta per portarsi sul 2-0. Il primo momento di apparente apprensione arriva nel quarto gioco per l’azzurro, che però risolve la situazione ai vantaggi e sale sul 3-1. Nel game successivo Ofner torna a tenere a zero un game di battuta e ad arrivare ai vantaggi in risposta, ma Sinner, ancora senza concedere palle break, ai vantaggi si porta sul 4-2. L’austriaco non molla e resta attaccato al numero uno del mondo, che però tiene agevolmente il servizio dopo l’interruzione di qualche minuto per un malore tra il pubblico. Dopo un’altra interruzione per un secondo malore tra il pubblico, sul 5-4 Sinner ha la possibilità di chiudere alla battuta e senza concedere chance a Ofner sigilla il passaggio del turno.