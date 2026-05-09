Internazionali d’Italia 2026: malore per un altro spettatore, interrotta Sinner-Ofner

Interrotta nuovamente Sinner-Ofner. Il match tra l’altoatesino e l’austriaco è stato fermato per la seconda volta per un malore occorso a un altro spettatore, questa volta posizionato piuttosto in alto nel Campo Centrale. Gioco interrotto con Sinner pronto a servire per il match sul 5-4.
AGGIORNAMENTO 20.50 – Sinner chiude 6-3 6-4.
AGGIORNAMENTO 20.46 – La tifosa è uscita dal Centrale sulle sue gambe, si riparte con Sinner al servizio.
AGGIORNAMENTO 20.45 – Gioco sempre fermo.
AGGIORNAMENTO 20.42 – Arrivati i sanitari a soccorrere il tifoso.
AGGIORNAMENTO 20.40 – Interrotta Sinner-Ofner per un malore a uno spettatore con Sinner al servizio sul 5-4 per chiudere il match.