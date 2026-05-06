Internazionali d’Italia 2026: Cocciaretto supera il test Kraus al primo turno

In una fredda serata romana inizia al meglio l’avventura agli Internazionali d’Italia 2026 di Elisabetta Cocciaretto, uscita vittoriosa dal primo turno contro l’austriaca Sinja Kraus con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco.

L’azzurra, visibilmente tesa nei primi scambi dell’incontro sul Campo Centrale, ha concesso immediatamente il break alla sua avversaria, la quale, però, non ha saputo conservare il vantaggio acquisito. Kraus, infatti, nel primo set ha tenuto solo uno dei quattro turni di battuta giocati e la sensazione è che tutto dipendesse dal livello di Cocciaretto, che è salita col passare del tempo.

Dopo il primo parziale chiuso per 6-2, nel secondo, l’azzurra è tornata ad aver qualche difficoltà al servizio, col quale ha salvato cinque palle break, ma, con esperienza, ha saputo chiudere 6-4 al sesto matchpoint.

Nel prossimo turno, che la vedrà opposta a una testa di serie, affronterà Emma Navarro, rientrante nel circuito dopo tre mesi di assenza per infortunio.