Wawrinka: “Mi sono goduto il mio ultimo match a Melbourne”

“Oggi non sono riuscito a trovare la giusta soluzione ma me la sono goduta anche se è stato il mio ultimo match qui a Melbourne“. Visibilmente soddisfatto del terzo turno raggiunto all’Australian Open 2026 dopo aver usufruito di una wild card, Stan Wawrinka analizza in conferenza stampa la sconfitta subita per 7-6 2-6 6-4 6-4 contro lo statunitense Taylor Fritz ma anche l’inizio di questa sua ultima stagione da professionista.

CONDIZIONE E FIDUCIA IN SE STESSI

Un inizio di 2026 che ha visto Stan Wawrinka in un’ottima condizione fisica, dovuta anche ai tanti match giocati in United Cup come per sua stessa ammissione: “Non sono rimasto sorpreso del mio livello in questo torneo perché so quanto ho lavorato per raggiungerlo. Penso che la United Cup mi abbia dato molta fiducia avendo giocato match contro giocatori top. Queste per me sono state settimane grandiose in cui mi sono sentito competitivo e ho vinto partite contro grandi giocatori. Era esattamente quello che volevo“.

WAWRINKA: RICORDI AUSTRALIANI E PIANI FUTURI

Giunto all’ultimo Slam australiano in carriera, il campione del 2014 racconta il suo ricordo preferito in vent’anni di Australian Open: “Ho davvero molti bellissimi ricordi legati a questo torneo, ma onestamente penso al match vinto due giorni fa sulla Kia Arena. Non ho mai ricevuto così tanto supporto in tutta la mia carriera. È stato davvero un momento speciale“. In chiusura, il tennista svizzero rivela i suoi piani futuri: “Penso che giocherò grazie a una wild card a Montpellier, Rotterdam e forse anche a Dubai. Sono contentissimo e grato di avere queste opportunità“.