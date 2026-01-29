Samuel Lopez: “Alcaraz è in forma, contro Zverev sarà un match difficile”

“Carlos arriverà alla sfida contro Zverev in buona forma fisica. Sappiamo che sarà un match difficile“. Si esprime così Samuel Lopez, coach del numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, ai microfoni di Marca alla vigilia della semifinale dell’Australian Open 2026. In vista del match, ha poi aggiunto: “Il servizio sarà un fattore chiave del match, Zverev sta servendo e giocando un ottimo tennis. Se Carlos manterrà un’attitudine positiva potrà farcela. Sta crescendo, accettando quello che gli viene proposto con molta disciplina. Adesso è nella fase della carriera in cui esprime il proprio parere e se ne discute finché non si trova un accordo“.