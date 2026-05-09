Internazionali d’Italia 2026: malore per uno spettatore, interrotta Sinner-Ofner

Interrotta Sinner-Ofner per un malore a uno spettatore. Il match di esordio agli Internazionali d’Italia del numero uno del mondo è stato fermato sul 6-3 4-3 e servizio in suo favore dopo che un tifoso ha accusato un malore nelle prime file del Campo Centrale.
MALORE PER UN ALTRO SPETTATORE
AGGIORNAMENTO 20.50 – Sinner chiude 6-3 6-4.
AGGIORNAMENTO 20.46 – La tifosa esce dal Centrale sulle sue gambe, si riparte.
AGGIORNAMENTO 20.43 – Interviene il personale medico.
AGGIORNAMENTO 20.41 – Altra interruzione per un malore a un altro spettatore.
AGGIORNAMENTO 20.37 – Ofner regge in battuta e manda Sinner a servire per il match sul 5-4.
AGGIORNAMENTO 20.32 – Sinner tiene il servizio e sale 5-3.
AGGIORNAMENTO 20.31 – Si riparte con Sinner al servizio sul 4-3.
AGGIORNAMENTO 20.30 – Il tifoso (cosciente) è stato portato fuori dal Centrale in barella.
AGGIORNAMENTO 20.30 – Interviene il personale medico per soccorrere il tifoso.
AGGIORNAMENTO 20.25 – Interrotta Sinner-Ofner per un malore a uno spettatore.