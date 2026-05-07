Internazionali d’Italia 2026: subito out Sonego, passa un buon Buse in due set

Per il terzo anno consecutivo l’avventura di Lorenzo Sonego agli Internazionali d’Italia 2026 è terminata al primo turno, questa volta per mano del numero 62 del ranking mondiale Ignacio Buse, con il punteggio di 6-3 6-3.

Al di là di una prestazione non soddisfacente da parte dell’azzurro, il peruviano ha disputato un buon match, soprattutto in risposta, dove ha posto in costante difficoltà il torinese. Nonostante avesse recuperato il break di svantaggio nel settimo gioco del secondo set, il numero 66 del mondo ha ceduto nuovamente il turno di servizio nel game successivo.

Dopo l’infortunio al polso patito nel mese di gennaio durante l’Australian Open che lo ha costretto a uno stop di tre mesi, l’italiano ha trovato solo un successo, nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona con Pedro Martinez, a fronte di tre sconfitte (quattro con questa).

Semifinalista a Roma nel 2021, battendo prima il numero 4 del mondo Dominic Thiem e poi il numero 7 del ranking Andrey Rublev, Sonego non è riuscito a ritrovare le giuste sensazioni e venire a capo di una sfida resa ancor più complicata dall’ottimo livello del suo avversario.