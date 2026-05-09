Internazionali d’Italia 2026: medical timeout per Sabalenka contro Cirstea

Medical timeout per Aryna Sabalenka nel corso della sfida con Sorana Cirstea, valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Problema alla parte bassa della schiena per la bielorussa, che ha chiesto il trattamento medico mentre si trovava 4-3 sotto nel terzo set contro la rumena. La speranza è che non arrivi il ritiro per la numero uno del mondo.
AGGIORNAMENTO 17.59 – Medical timeout richiesto da Sabalenka sul 4-3 in favore di Cirstea nel terzo set.
AGGIORNAMENTO 18.00 – Trattamento in corso per Sabalenka.
AGGIORNAMENTO 18.01 – Si riparte con Cirstea al servizio avanti 4-3.
AGGIORNAMENTO 18.08 – Cirstea va a servire per il match sul 5-4.
AGGIORNAMENTO 18.11 – C’è il break di Sabalenka: 5-5.
AGGIORNAMENTO 18.16 – Contro break Cirstea che servirà nuovamente per il match sul 6-5.