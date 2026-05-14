Internazionali d’Italia 2026, Roma aspetta Sinner: il ritorno del numero uno passa dalla sfida a Ofner

Gli Internazionali BNL d’Italia entrano nel vivo e il Foro Italico si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico romano: la sfida tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner. In una stagione che sta confermando l’alto livello del tennis italiano, il Masters 1000 di Roma rappresenta molto più di un semplice passaggio verso il Roland Garros. È il torneo che misura la tenuta fisica, la qualità negli scambi prolungati e la capacità di adattarsi alla terra battuta più lenta del circuito.

Per Sinner, oggi stabilmente tra i riferimenti assoluti del tennis mondiale, Roma è anche una questione emotiva. Giocare davanti al pubblico italiano, su un centrale che negli ultimi anni ha ritrovato il fascino delle grandi occasioni, aggiunge pressione ma anche energia, e l’atmosfera attorno al suo percorso nel torneo è inevitabilmente cresciuta dopo l’ottimo avvio di stagione e l’evoluzione ormai definitiva del suo tennis sulla terra.

Il Foro Italico e la terra rossa che cambia le gerarchie

Gli Internazionali d’Italia restano uno degli eventi più prestigiosi del circuito ATP. Il torneo romano si disputa sulla tradizionale terra battuta del Foro Italico, una superficie che tende a rallentare il gioco e ad allungare gli scambi rispetto ai campi duri nordamericani o indoor.

Qui emergono qualità molto specifiche: gestione delle rotazioni, pazienza tattica, costruzione del punto e resistenza atletica. È il motivo per cui Roma, storicamente, ha premiato specialisti della terra come Rafael Nadal e Novak Djokovic, ma negli ultimi anni ha anche evidenziato l’adattabilità dei grandi campioni moderni.

L’edizione 2026 si concluderà con la finale ATP prevista il 17 maggio, ultimo grande appuntamento prima della trasferta parigina. Per molti giocatori, Roma rappresenta il vero banco di prova in vista del Roland Garros.

Sinner-Ofner: match più complesso di quanto sembri

Sulla carta, il confronto tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner appare sbilanciato. L’azzurro arriva da favorito netto, forte di una continuità impressionante e di un livello medio ormai da leader del circuito. Tuttavia, chi segue il tennis sa bene che i primi turni sulla terra possono nascondere insidie particolari.

Ofner è un giocatore che ama accelerare appena possibile con il diritto e che, quando trova ritmo al servizio, riesce a togliere tempo anche agli avversari di alto livello. Sul rosso, inoltre, il rimbalzo più alto gli consente di caricare molto il topspin e cercare profondità senza prendersi rischi eccessivi.

Il vero tema tattico sarà capire quanto Sinner riuscirà a comandare con il rovescio incrociato e con le accelerazioni lungolinea, fondamentali che negli ultimi dodici mesi hanno raggiunto un livello devastante anche sulla terra battuta. L’altoatesino oggi è molto più completo rispetto a due o tre stagioni fa: difende meglio in avanzamento, gestisce con maggiore lucidità gli scambi lunghi e soprattutto serve con percentuali sempre più pesanti nei momenti chiave.

Sul piano mentale, inoltre, sembra ormai appartenere alla categoria dei giocatori che raramente concedono passaggi a vuoto contro avversari fuori dalla top tier.

Sinner favorito a Roma, ma la concorrenza resta di altissimo livello

Guardando le quote circolate nelle ultime ore sui bookmaker specializzati in scommesse sul tennis, Sinner viene indicato come il principale favorito per la vittoria finale del torneo, con quote intorno a 1.50. Una valutazione che fotografa perfettamente sia il suo status attuale sia il momento vissuto dal tennis italiano.

Alle sue spalle, però, il tabellone resta pieno di giocatori pericolosi. Alexander Zverev, finalista e specialista della terra europea, viene proposto intorno a quota 9.00, mentre Novak Djokovic resta stabilmente tra i grandi nomi da monitorare, nonostante una stagione meno dominante rispetto agli standard a cui ha abituato il circuito. Il serbo si trova infatti in quota intorno a 12.00.

Più staccati gli outsider di lusso come Joao Fonseca, Lorenzo Musetti e Arthur Fils, tutti indicati in area 20-25. Musetti, in particolare, potrebbe rappresentare una mina vagante interessante sulla terra romana grazie alla varietà del suo tennis e alla capacità di spezzare il ritmo con slice, traiettorie alte e improvvise accelerazioni di rovescio.

Tra gli specialisti puri della superficie meritano attenzione anche Casper Ruud e Daniil Medvedev, sebbene quest’ultimo continui ad avere un rapporto complicato con la terra battuta nonostante i miglioramenti mostrati negli ultimi anni.

La crescita di Sinner sulla terra è il vero segnale

Per anni il grande interrogativo attorno a Sinner riguardava la sua capacità di dominare anche sul rosso. Oggi quel dubbio sembra sempre meno attuale. Il suo tennis, inizialmente più adatto ai campi rapidi, ha trovato progressivamente nuove soluzioni tattiche.

La maggiore rotazione sul diritto, una gestione più intelligente delle altezze e soprattutto la crescita fisica hanno trasformato l’azzurro in un giocatore estremamente competitivo anche negli scambi maratona tipici della terra europea.

Roma, da questo punto di vista, è il test perfetto. Il Foro Italico non perdona chi arriva fuori condizione o chi fatica a costruire il punto con pazienza. Vincere qui significa arrivare a Parigi con la consapevolezza di poter davvero puntare al titolo.

Proprio questo dato è forse il più interessante dell’attuale scenario ATP: per la prima volta dopo molti anni, il tennis italiano non si limita più a sognare.







