Us Open 2025, ritiro Majchrzak nel primo set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Kamil Majchrzak si è dovuto ritirare nel match di terzo turno dello US Open 2025 contro Leandro Riedi. Il tennista polacco dopo un avvio razzo che lo ha visto volare sul 3-0 è sceso di livello e intensità, finché sul punteggio di 3-5 non ha deciso di ritirarsi. Agli ottavi di finale Riedi se la vedrà contro il vincente della sfida tra Daniel Altmaier e Alex De Minaur

Majchrzak, il motivo del ritiro

Sul punteggio di 3-5 in favore di Riedi, Majchrzak ha scelto di ritirarsi dopo il primo punto del nono game. Dopo l’ottimo inizio era chiaro che il polacco non potesse più servire al massimo della sua potenza. In campo non si è percepito quale fosse il problema esatto, ne parlerà probabilmente in conferenza stampa.

Ritiro Majchrzak, cosa succede con le scommesse