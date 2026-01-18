Australian Open 2026, il “Var” annulla l’ace di Cobolli: la decisione dell’arbitro

Tra condizioni fisiche precarie, con problemi allo stomaco, e un paio di situazioni di “Var” in campo, l’inizio di partita di Flavio Cobolli contro Arthur Fery nel primo turno dell’Australian Open 2026 si sta mettendo in salita. La prima situazione, dopo il punto del 4-3 per Fery, ha richiesto un tempo molto più lungo del previsto per capire se il britannico avesse toccato con il piede la rete, creando una pausa di circa cinque minuti. Poco dopo, a inizio del nono gioco, sullo score di 3-5 per Fery, Cobolli coglie un momento di distrazione dell’avversario punendolo con un ace dal basso, ma Fery ravvisa un movimento del raccattapalle alle spalle dell’azzurro. Si va nuovamente all’utilizzo del video, che conferma quel minimo movimento togliendo il punto a Cobolli, che comunque terrà il servizio per allungare il set.