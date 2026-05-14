L’orario di Darderi-Ruud: data e diretta tv semifinale Internazionali d’Italia 2026

Luciano Darderi continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 20 del mondo grazie al successo in tre set su Rafael Jodar ha ottenuto la sua prima semifinale in carriera in un Masters 1000, dove affronterà il tre volte finalista Slam Casper Ruud. Il norvegese è reduce dalla vittoria su Karen Khachanov. Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Darderi e Ruud andrà in scena venerdì 15 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 15.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).