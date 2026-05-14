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Internazionali d’Italia 2026: Gauff supera Cirstea, è di nuovo in finale

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Coco Gauff agli Internazionali d'Italia 2026
Coco Gauff - Foto FITP

Coco Gauff torna in finale agli Internazionali d’Italia come 12 mesi fa, quando venne sconfitta da Jasmine Paolini. Per la statunitense la vittoria in semifinale su Sorana Cirstea è stata l’ultimo tassello per tornare all’atto decisivo del torneo capitolino. Dopo tre rimonte consecutive dal terzo turno in poi, la classe 2004 vince agevolmente il match contro la rumena (6-4 6-3) e attende ora la vincente della partita tra Iga Swiatek e Elina Svitolina. Si tratta della seconda finale stagionale per Gauff, dopo quella persa contro Aryna Sabalenka al WTA 1000 di Miami.

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