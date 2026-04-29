Prequalificazioni femminili Internazionali d’Italia 2026, Urgesi: “Vincere partite dà fiducia”

“Sicuramente è stata una montagna russa di emozioni, che influenzano molto il mio gioco. Domani avrò un’opportunità in più per mostrare il mio tennis e per guadagnarmi la wild card per le qualificazioni”. Così Federica Urgesi (n.406 WTA), in zona mista, dopo il rocambolesco successo su Emma Martellenghi nel secondo turno delle prequalificazioni agli Internazionali d’Italia 2026. 6-7(4) 6-2 7-6(11) – in due ore e 41 minuti di gioco – il punteggio in favore della testa di serie numero 2 del draw, che giovedì 30 avrà l’opportunità ci centrale la wild card per il tabellone di qualificazioni nel match contro la quinta testa di serie Alessandra Mazzola (n.475 WTA): “Ho iniziato l’anno molto bene e ora sono le prime partite che faccio su terra, sicuramente vincere qualche partita dà sempre fiducia. Sicuramente gli Internazionali sono un torneo che vorrei giocare più a lungo possibile. Ho già giocato il tabellone principale e le qualificazioni, ma non basta mai”.