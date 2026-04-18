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ATP 500 Barcellona 2026: Medical timeout per Rublev nel match con Medjedovic

Redazione
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Rublev
Andrey Rublev (RUS) during his first round match at the 2025 US Open at Billie Jean National Tennis Center in New York City, NY, USA, on August 25, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Medical timeout per Andrey Rublev nel match contro Hamad Medjedovic nella semifinale dell’ATP 500 di Barcellona. Il tennista russo ha richiesto l’intervento del fisioterapista a seguito di un taglio sul dito della mano sinistra a metà del secondo game del primo set. Al momento non sembrano esserci gli estremi per un ritiro.

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