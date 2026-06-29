Medvedev in scioltezza, domina Cilic e raggiunge il secondo turno a Wimbledon 2026

Tutto facile all’esordio a Wimbledon 2026 per Daniil Medvedev: la vittoria per 6-1 6-2 6-4 contro Marin Cilic gli vale il ritorno al secondo turno dei Championship dopo l’uscita prematura del 2025. Tradisce dunque le aspettative uno dei primi turni più interessanti, sulla carta, proposti dal sorteggio: si trattava infatti di un raro caso di primo turno Slam tra due ex campioni Major. Arriva anche la quinta vittoria su sei precedenti tra i due: l’unico successo del croato fu l’altro incrocio Slam tra i due, al Roland Garros 2022, quando Cilic raggiunse la sua ultima semifinale di categoria, completando il proprio Career Slam delle semifinali.

MATCH E TABELLONE

Escluso il tentativo di rimonta del terzo set, la partita ha purtroppo dato poco pane per i denti del pubblico: il tennis brillante e affilato del campione dello US Open 2014 non si è visto, causa un livello incostante in questo finale di carriera. D’altro canto, il campione 2021 dello Slam newyorchese è parso in un buon stato psicofisico, cosa non scontata nell’ultimo paio d’anni di Slam. Al secondo turno, Medvedev se la vedrà con Daniel Merida-Aguilar, classe 2004 spagnolo che ha approfittato del ritiro di Camilo Ugo Carabelli al primo turno. La testa di serie numero 8 del torneo si trova nel quarto di tabellone di Jannik Sinner.