Wimbledon 2026: Quinn sorprende Darderi, l’azzurro out in tre set

Finisce subito l’avventura di Luciano Darderi a Wimbledon 2026 dopo una sconfitta in tre set contro Ethan Quinn. L’americano passa 7-6(7) 7-5 6-2 in 2 ore e 16 minuti. Dopo la splendida cavalcata degli Internazionali BNL d’Italia 2026, il classe 2002 non ha trovato particolare fortuna, soprattutto sull’erba. Su questa superficie, infatti una sola vittoria all’ATP 250 di Maiorca. L’azzurro non difende il terzo turno dell’edizione 2025 e rischia di scivolare fuori dalla Top 20.

Ottimo momento per Quinn

Rimane grande rammarico per il passaggio tra fine secondo e inizio terzo set in cui Darderi perde 7 giochi consecutivi e dal 5-2 e opportunità di servire per salire un set pari, si ritrova sotto di due set e un break. L’azzurro avrebbe anche l’occasione per rientrare nel terzo parziale sul 3-1, ma Quinn annulla tre palle break consecutive. Dopodiché esce completamente dalla partita e l’avversario amministra agevolmente il terzo set. Il californiano affronterà Shintaro Mochizuki al secondo turno.

L’esordio non era certamente dei più semplici – Quinn è reduce dalla finale all’ATP 250 di Maiorca 2026 -, ma lo statunitense merita il passaggio del turno. Prosegue un ottimo 2026 per il classe 2004: vittoria del Challenger 175 di Phoenix, vittorie su Hubert Hurkacz e Casper Ruud al Masters 1000 di Miami, prima finale ATP in carriera.