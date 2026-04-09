Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Sinner soffre ma avanza ai quarti di finale

Jannik Sinner soffre, si smarrisce per lunghi tratti, ma trova le energie per rialzarsi e portare a casa il match. A Monte-Carlo l’azzurro supera Tomas Machac per 6-1 6-7(3) 6-3 in due ore di gioco al termine di una partita a due facce: in controllo nella prima parte, poi il calo fisico e mentale che lo costringe al terzo set, dove però torna il Sinner solido e concreto nei momenti che contano. Una vittoria tutt’altro che lineare, che però dice molto della capacità del numero due del mondo di restare dentro alla partita anche quando le sensazioni non sono le migliori.

Dopo settimane con tante partite nelle gambe, il livello dell’azzurro va a strappi: momenti di totale gestione si alternano a passaggi a vuoto improvvisi, soprattutto sul piano energetico. Ed è proprio in quella fase che il match rischia di complicarsi definitivamente. Machac alza il livello, prende campo e costringe Sinner a rincorrere, portandolo fuori dalla sua zona di comfort. Ma quando la partita arriva al punto di rottura, l’azzurro riesce a ritrovare ordine, lucidità e presenza, riportando il match dalla sua parte. Ai quarti di finale lo attende Felix Auger-Aliassime, avanti dopo il ritiro di Casper Ruud.

LA PARTITA

Sinner inaugura il match con tre errori gratuiti, ma neppure un 40-0 di vantaggio è sufficiente per Machac per conquistare il game. A ottenere subito il break è Jannik, che non solo lo consolida ma ne conquista subito un altro, issandosi in fretta sul 4-0. Il copione si ripete nel quinto gioco, dove sotto 30-40 il ceco si salva in grande stile, chiudendo con una volée smorzata dorsale. Si tratta però del game della bandiera perché Sinner chiude 6-1 in 26 minuti.

Il copione non cambia nella seconda frazione, dove Jannik ha subito due palle break per portarsi avanti. Machac però le annulla, tiene poi anche il turno di servizio seguente e dal 2-2 cambia la partita. L’azzurro attraversa infatti un passaggio a vuoto, in cui ottiene poco dalla battuta e dà l’impressione che le energie scarseggino: Macahc ringrazia e, con un parziale di 16 a 4, sale 5-2. Come già accaduto contro Michelsen a Miami, però, Sinner recupera lo svantaggio – senza dover fronteggiare neppure un set point – e ristabilisce la parità. Il ceco continua a sprecare e sul 5-5 manca due palle break, ma evita il disastro e quantomeno impatta sul 6-6. Il tie-break si rivela però a senso unico: Sinner viene abbandonato dal servizio e capitola per 7-3, interrompendo la sua incredibile striscia di 37 set consecutivi vinti.

Il terzo parziale sembra iniziare nel segno dell’inerzia lasciata dal secondo: Machac tiene il primo game a 15, approfittando di qualche errore di troppo di Sinner. Nel game successivo, però, cambia tutto. Sinner ritrova subito solidità al servizio e fa 1-1, poi nel terzo gioco piazza un break a zero che riaccende completamente la partita. Si carica, chiama il pubblico, torna presente: è un altro match. Con il vantaggio in mano, l’azzurro gestisce con maturità. Il servizio torna a essere un’arma affidabile, le scelte sono lucide nei momenti chiave e Machac, pur provando a restare in scia, non riesce più a rientrare davvero. Sinner controlla, amministra e chiude 6-3.

LE PAROLE

A fine match, Jannik Sinner ha analizzato con lucidità una prestazione a due velocità, senza nascondere le difficoltà incontrate nel corso della partita: “Sono felice, non tutti i giorni sono uguali… ero un po’ stanco, cerco di fare del mio meglio ogni partita. Oggi dovevo fare tutto per vincere, domani voglio fare meglio”, ha spiegato l’azzurro, sottolineando soprattutto l’aspetto mentale nella gestione del match. Poi ha aggiunto, entrando più nel dettaglio del calo accusato nel secondo set: “Mi sentivo bene prima della partita, ho fatto fatica nel secondo set, avevo poche energie… oggi dovevo uscire da una situazione complicata. Domani sarà una bella battaglia, vediamo”.