Australian Open 2026, Gauff: “Debutto non semplice, contro Danilovic sarà dura”

“Kamilla è un’avversaria dura per un primo turno: rimette tantissime palle e gioca molto profondo. Non è stato semplice in alcuni momenti, ma sono riuscita a superare l’ostacolo”. Così ha esordito in conferenza stampa Coco Gauff, che, dopo aver superato in scioltezza all’esordio Kamilla Rakhimova 6-2 6-3, è pronta ad affrontare la serba Olga Danilovic al secondo turno dell’Australian Open, vincente in rimonta nella sfida con la sette volte campionessa Slam Venus Williams.

Il match contro Kamilla Rakhimova

Nonostante il parziale suggerisca un match senza storia, la numero 3 del seeding non ha nascosto le difficoltà e i problemi riscontrati durante la partita: “Le difficoltà sono state soprattutto nel primo game. Da quel lato del campo il sole dava fastidio a entrambe. Ho commesso tre doppi falli solo nel primo gioco, che ho fatto fatica a superare. Poi ho praticamente cancellato tutto dalla testa e, da lì in poi, è andata molto meglio. Avrei voluto mettere più prime in campo, ma dopo l’inizio mi sono sentita più solida”.

La ventunenne di Atlanta ha raddrizzato la sua strategia in corso d’opera e ha aumentato il livello giocando più aggressiva: “Non stavo accelerando abbastanza il servizio e per questo alcune seconde finivano in rete. Con il passare dei game mi sono detta di spingere di più: è aumentata la velocità e il controllo. Nel prossimo match cercherò di partire più rapidamente”.

I testa a testa con Iga Swiatek

Nel corso della conferenza, la statunitense ha toccato diversi temi importanti, tra cui il rapporto con i match contro la polacca e rivale Iga Swiatek. Quattro degli ultimi incontri giocati tra le due tenniste sono stati vinti dalla classe 2004, uscita indenne senza perdere neanche un set: “Era l’unico bilancio nei confronti diretti che mi pesava davvero. All’inizio era negativo e ci pensavo troppo, partivo già in svantaggio mentale. Dopo aver ottenuto la prima vittoria ho resettato e ho iniziato a giocare più libera. Non posso cambiare il passato, ma ho imparato molto da quelle partite”.

Il discorso si è poi ampliato parlando della competitività dell’intero tour: “Nel tennis femminile siamo tutte molto vicine. Le classifiche cambiano di continuo e chiunque può vincere in qualsiasi giorno. È una caratteristica del nostro circuito”.

Il prossimo match con Olga Danilovic

Infine, la numero 3 del mondo ha parlato della prossima sfida che la attenderà nel Major australiano, in programma mercoledì 21 gennaio (orario e campo ancora da confermare) contro Olga Danilovic. “Penso sia una grande giocatrice. Ha ottenuto buoni risultati qui. Ricordo che due anni fa ha battuto Jessica Pegula e, ovviamente, ha disputato un buon match ieri sera. Sarà una partita dura. È una giocatrice di talento e non capita spesso che io affronti una mancina, quindi sarà complicato. Se riuscirò a rimanere fedele al mio gioco, spero di portare a casa il risultato”.