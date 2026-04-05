Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Alcaraz: “Sorpreso di vedere Sinner qui, spero di affrontarlo”

“Sinceramente mi ha sorpreso che Sinner che sia venuto qui a giocare , dopo aver vinto Indian Wells e Miami e vuol dire che sta bene fisicamente ed è in grado di vincere ovunque. Spero di poterlo affrontare qui perché quest’anno non ci siamo ancora mai ancora affrontati. Spero ci riusciremo sulla terra rossa”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Carlos Alcaraz nel corso del media day al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Lo spagnolo esordirà con il vincente della sfida tra Stan Wawrinka e Sebastian Baez. “Sono molto contento di essere tornato a giocare sulla terra rossa, una superficie che mi piace tanto e che conosco molto bene perché ci sono cresciuto. Era passato un anno dalle mie ultime partite qui e questa superficie mi mancava”, aggiunge Alcaraz, che sarà chiamato alla difesa del titolo conquistato nel 2025.