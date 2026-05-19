Qualificazioni Roland Garros 2026: Bronzetti piega Lepchenko, sarà derby con Stefanini

Potrebbe essere un nuovo punto di partenza o magari una semplice tappa di passaggio, solo il tempo potrà dirlo. Lucia Bronzetti batte Varvara Lepchenko 6-2 4-6 7-6(7) dopo più di tre ore di gioco nel primo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Nel mirino ora c’è l’accesso al tabellone principale: missione compiuta nelle ultime quattro edizioni, dove però si è sempre fermata al primo turno.
L’azzurra si impone al termine di un match ricco di ribaltamenti di fronte, nel quale è più scaltra a reagire nei momenti complicati rispetto alla sua avversaria, come dopo il break subito nel primo game della partita o a seguito del secondo set perso. Nel tie break del parziale decisivo, che come da regolamento termina a dieci, Bronzetti emerge in uno scontro punto a punto.
La voglia di sicuro non manca alla tennista classe ’98, che però sta attraversando un periodo difficile da un anno a questa parte, tanto che non ottiene un successo nel main draw di un evento del circuito maggiore dall’agosto del 2025, nel terzo turno del WTA 1000 di Cincinnati contro Jelena Ostapenko.
Necessità di non sbagliare
Nella prossima sfida la ventisettenne originaria di Rimini affronterà la connazionale Lucrezia Stefanini, un’opportunità per dimostrare nuovamente il proprio valore e non farsi trascinare ancor più giù dalle sabbie mobili della classifica WTA, che attualmente la colloca alla posizione numero 173.