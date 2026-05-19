Entry List Atp Queen’s 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 del Queen’s 2026, in programma dal 15 al 21 giugno sull’erba. Dodici mesi fa il trionfo sui prati di Londra di Carlos Alcaraz, che invece quest’anno non sarà al via a causa dell’infortunio al polso. In ogni caso, l’entry list è come sempre di assoluto rispetto con tanti nomi di grido presenti, a partire da Lorenzo Musetti – nel caso dovesse riuscire a recuperare dal suo problema muscolare. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 del Queen’s.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 500 QUEEN’S 2026
de Minaur,Alex AUS 9
Musetti,Lorenzo ITA 11
Lehecka,Jiri CZE 14
Darderi,Luciano ITA 16
Vacherot,Valentin MON 18
Norrie,Cameron GBR 22
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 23
Rinderknech,Arthur FRA 24
Paul,Tommy USA 26
Cerundolo,Francisco ARG 27
Mensik,Jakub CZE 28
Jodar,Rafael ESP 29
Moutet,Corentin FRA 32
Nakashima,Brandon USA 33
Humbert,Ugo FRA 34
Tabilo,Alejandro CHI 35
Blockx,Alexander BEL 36
Shapovalov,Denis CAN 37
Munar,Jaume ESP 39
Rune,Holger DEN 43
Mannarino,Adrian FRA 44
Cilic,Marin CRO 45
Draper,Jack GBR 74
ALTERNATES
1 Diallo,Gabriel (1) CAN 48
2 Atmane,Terence (1) FRA 51
3 van de Zandschulp,Botic (2) NED 53
4 Cerundolo,Juan Manuel (1) ARG 54
5 Hanfmann,Yannick (2) GER 55
6 Medjedovic,Hamad (2) SRB 56
7 Buse,Ignacio (1) PER 57
8 Tirante,Thiago Agustin (2) ARG 58
9 Fucsovics,Marton (2) HUN 59
10 Brooksby,Jenson (2) USA 60