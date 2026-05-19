Qualificazioni Roland Garros 2026: Stefanini non sbaglia, Charaeva sconfitta in due set

Lucrezia Stefanini interrompe l’emorragia di cinque sconfitte consecutive e si rilancia grazie al successo contro Alina Charaeva, numero 122 del ranking WTA, con il punteggio di 6-4 7-5 nel primo turno di qualificazioni al Roland Garros. L’italiana, infatti, ottiene la prima vittoria dallo scorso marzo, in quel caso nel secondo turno del W75 di Murska Sobota contro la tedesca Anna-Lena Friedsam.
La tennista classe ’98 è costretta a rimontare per ben due volte nel corso del primo parziale e a districarsi in un secondo set costellato da numerosi break (nove in totale), per venire a capo di una partita estremamente delicata.
La fiducia ottenuta a seguito di questo successo può risultare cruciale per i prossimi impegni, a partire dalla sfida decisivadi secondo turno che la vedrà di scena contro la connazionale Lucia Bronzetti, con cui ha un bilancio negativo (0 vittorie, 2 sconfitte).