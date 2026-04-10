Entry List Atp Challenger 2026 – Week 17: Cagliari, Aix en Provence, Mauthausen, Abidjan, Ostrava, Jiujiang, Shymkent

Le entry list e i partecipanti dei sette tornei Atp Challenger della Settimana 17 (27 aprile-03 maggio 2026). Come sempre tanti appuntamenti durante la seconda settimana di un Masters 1000, in questo caso quello di Madrid. Due molto ricchi e con tanti giocatori di alto livello al via: parliamo di Cagliari a Aix en Provence. Ma ci sarà occasione per competere un po’ ovunque in giro per il mondo, dall’Asia all’Africa, oltre che in Europa. Di seguito tutte le entry list dei sette Atp Challenger in programma la diciassettesima stagione della stagione.
- ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 17 (27 APRILE-3 MAGGIO)
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 17 (27 APRILE-3 MAGGIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI
Cobolli,Flavio ITA 16
Darderi,Luciano ITA 21
Etcheverry,Tomas Martin ARG 30
Munar,Jaume ESP 37
Navone,Mariano ARG 42
Atmane,Terence FRA 45
Mannarino,Adrian FRA 46
Borges,Nuno POR 50
Burruchaga,Roman Andres ARG 62
Baez,Sebastian ARG 65
Sonego,Lorenzo ITA 66
Giron,Marcos USA 69
Cerundolo,Juan Manuel ARG 71
Bellucci,Mattia ITA 79
Dzumhur,Damir BIH 81
Svajda,Zachary USA 84
Vukic,Aleksandar AUS 87
Berrettini,Matteo ITA 90
Blockx,Alexander BEL 91
Kypson,Patrick USA 95
Vallejo,Adolfo Daniel PAR 96
ALTERNATES
1 Fearnley,Jacob (1) GBR 97
2 Kovacevic,Aleksandar (1) USA 98
3 Comesana,Francisco (2) ARG 99
4 Merida,Daniel (2) ESP 101
5 Nava,Emilio (1) USA 103
6 Arnaldi,Matteo (1) ITA 107
7 de Jong,Jesper (1) NED 108
8 Garin,Cristian (1) CHI 109
9 Wu,Yibing (1) CHN 115
10 Martinez,Pedro (2) ESP 119
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 175 AIX EN PROVENCE
Norrie,Cameron GBR 24
Michelsen,Alex USA 35
Tabilo,Alejandro CHI 39
Fonseca,Joao BRA 40
Bergs,Zizou BEL 47
Altmaier,Daniel GER 49
van de Zandschulp,Botic NED 52
Quinn,Ethan USA 54
Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 56
Kecmanovic,Miomir SRB 59
Majchrzak,Kamil POL 60
Buse,Ignacio PER 61
Ugo Carabelli,Camilo ARG 63
Opelka,Reilly USA 67
Tirante,Thiago Agustin ARG 72
Royer,Valentin FRA 73
Shevchenko,Alexander KAZ 77
Ofner,Sebastian AUT 82
Bautista Agut,Roberto ESP 85
Muller,Alexandre FRA 88
Van Assche,Luca FRA 94
ALTERNATES
1 Fearnley,Jacob (2) GBR 97
2 Kovacevic,Aleksandar (2) USA 98
3 Comesana,Francisco (1) ARG 99
4 Hijikata,Rinky (1) AUS 100
5 Merida,Daniel (1) ESP 101
6 Bonzi,Benjamin (1) FRA 102
7 Nava,Emilio (2) USA 103
8 Landaluce,Martin (1) ESP 105
9 de Jong,Jesper (2) NED 108
10 Wu,Yibing (2) CHN 115
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN
Trungelliti,Marco ARG 76
Prizmic,Dino CRO 106
Maestrelli,Francesco ITA 113
Droguet,Titouan FRA 114
Gaston,Hugo FRA 117
Choinski,Jan GBR 118
Barrios Vera,Tomas CHI 123
Basilashvili,Nikoloz GEO 124
Damm,Martin USA 127
Rocha,Henrique POR 129
Mochizuki,Shintaro JPN 130
Gea,Arthur FRA 137
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 139
Faria,Jaime POR 143
Harris,Billy GBR 148
Mejia,Nicolas COL 150
Tseng,Chun-Hsin TPE 158
Barrena,Alex ARG 167
Kym,Jerome SUI 170
Engel,Justin GER NG 186
Blanch,Darwin USA NG 254
ALTERNATES
1 Schwaerzler,Joel (1) AUT 174
2 Rodionov,Jurij (1) AUT 176
3 Goffin,David (3) BEL 177
4 Neumayer,Lukas (1) AUT 194
5 Ficovich,Juan Pablo (3) ARG 195
6 Skatov,Timofey (3) KAZ 198
7 Djere,Laslo (1) SRB 201
8 Giustino,Lorenzo (3) ITA 209
9 Grenier,Hugo (3) FRA 212
10 Coppejans,Kimmer (3) BEL 225
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 ABIDJAN
Onclin,Gauthier BEL 244
Mmoh,Michael USA 256
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 270
Bax,Florent FRA 276
Jubb,Paul GBR 279
Coulibaly,Eliakim CIV 280
Geerts,Michael BEL 311
Kasnikowski,Maks POL 331
Bicknell,Blaise JAM 332
Hemery,Calvin FRA 354
Xilas,Ioannis GRE 358
Alkaya,Mert TUR 374
Stewart,Hamish GBR 386
Fenty,Andrew USA 389
Erel,Yanki TUR 397
Singh,Karan IND 426
Strombachs,Robert LAT 450
Zakaria,Fares EGY 454
Dougaz,Aziz TUN 478
Artnak,Bor SLO 479
Baadi,Taha MAR 488
ALTERNATES
1 Chazal,Maxime (1) FRA 517
2 Sasikumar,Mukund (1) IND 527
3 Visker,Niels (1) NED 545
4 Bittoun Kouzmine,Constantin (1) FRA 559
5 Singh,Digvijaypratap (1) IND 564
6 Giunta,Massimo (1) ITA 574
7 Gima,Sebastian (1) ROU 575
8 Bennani,Karim (1) MAR 576
9 Hurrion,Millen (1) GBR 590
10 Ivanov,Ivan (1) BUL 604
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA
Svrcina,Dalibor CZE 121
Moller,Elmer DEN 131
Pinnington Jones,Jack GBR 136
Jacquet,Kyrian FRA 149
Blanchet,Ugo FRA 160
Piros,Zsombor HUN 161
Samuel,Toby GBR 169
PR Heide,Gustavo BRA 175
Sachko,Vitaliy UKR 180
Kolar,Zdenek CZE 182
Cecchinato,Marco ITA 188
Clarke,Jay GBR 191
Pavlovic,Luka FRA 200
Dodig,Matej CRO 207
Gill,Felix GBR 224
Gentzsch,Tom GER 227
Watanuki,Yosuke JPN 234
Ferreira Silva,Frederico POR 236
Houkes,Max NED 238
Schoenhaus,Max GER JR 2
Kouame,Moise FRA NG 334
ALTERNATES
1 Loffhagen,George (1) GBR 245
2 Seyboth Wild,Thiago (4) BRA 248
3 Fatic,Nerman (4) BIH 249
4 Squire,Henri (1) GER 253
5 Brancaccio,Raul (2) ITA 255
6 Topo,Marko (2) GER 257
7 Michalski,Daniel (1) POL 261
8 Heide,Gustavo (1) BRA 262
9 Jianu,Filip Cristian (4) ROU 267
10 Damas,Miguel (4) ESP 272
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 JIUJIANG
Duckworth,James AUS 86
Walton,Adam AUS 111
Shimabukuro,Sho JPN 112
Schoolkate,Tristan AUS 116
Wong,Coleman HKG 125
Sweeny,Dane AUS 135
Bolt,Alex AUS 154
Bu,Yunchaokete CHN 159
Lajal,Mark EST 162
Riedi,Leandro SUI 168
Tomic,Bernard AUS 189
Galarneau,Alexis CAN 205
Hsu,Yu Hsiou TPE 215
Noguchi,Rio JPN 217
Uchida,Kaichi JPN 235
McCabe,James AUS 239
Broady,Liam GBR 247
Cassone,Murphy USA 250
Sun,Fajing CHN 251
Holt,Brandon USA 252
Milic,Ognjen SRB NG 406
ALTERNATES
PR 1 Jung,Jason (1) TPE 258
2 Uchiyama,Yasutaka (1) JPN 275
3 Kukushkin,Mikhail (1) KAZ 278
PR 4 Ellis,Blake (1) AUS 295
5 Kotov,Pavel (1) 299
6 Smith,Keegan (1) USA 301
7 Basing,Max (1) GBR 312
8 Jones,Maximus (1) THA 323
9 Hussey,Giles (1) GBR 326
10 Tokuda,Renta (1) JPN 327
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 SHYMKENT
Bailly,Gilles Arnaud BEL 208
Gakhov,Ivan 259
Butvilas,Edas LTU 268
Nedic,Andrej BIH 290
Poljicak,Mili CRO 294
Kuzmanov,Dimitar BUL 308
Ghibaudo,Antoine FRA 321
Cuenin,Sean FRA 341
Bar Biryukov,Petr 342
Blanch,Dali USA 349
Erhard,Mathys FRA 350
Prihodko,Oleg UKR 359
Gadamauri,Buvaysar BEL 361
Fomin,Sergey UZB 363
Bielinskyi,Viacheslav UKR 366
Shin,Sanhui KOR 368
Yevseyev,Denis KAZ 401
PR Brouwer,Gijs NED 415
Durasovic,Viktor NOR 417
Dhamne,Manas IND 446
Sels,Jelle NED 455
ALTERNATES
1 Albot,Radu (5) MDA 458
2 Binda,Alexander (1) ITA 471
3 Pieri,Samuele (1) ITA 472
4 Wiskandt,Max (4) GER 481
5 Berkieta,Tomasz (1) POL 486
6 Ratti,Lucio (1) ARG 487
7 Mitsui,Shunsuke (2) JPN 525
8 Gulin,Svyatoslav (1) 532
9 Orlov,Vladyslav (1) UKR 535
10 Vanshelboim,Eric (5) UKR 536