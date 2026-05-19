Entry List Wta Nottingham 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Nottingham, in programma dal 15 al 21 sull’erba inglese. Il mese sui prati prosegue e ci si sposta dal Queen’s di Londra alla Contea del Nottinghamshire per scoprire chi trionferà dodici mesi dopo McCartney Kessler. Torneo che paga la concomitanza con il più ricco evento in programma a Berlino, ma che offre in ogni caso diversi spunti di interesse a pochi giorni dai Championships. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Nottingham.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA NOTTINGHAM 2026
1 Iva Jovic (USA) 17
2 Leylah Fernandez (CAN) 24
3 Marie Bouzkova (CZE) 27
4 Jelena Ostapenko (LAT) 29
5 Ann Li (USA) 30
6 Jaqueline Cristan (ROU) 33
7 Maya Joint (AUS) 34
8 Sara Bejlek (CZE) 35
9 Emma Navarro (USA) 39
10 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 40
11 Karolina Pliskova (CZE) 40 (SR)
12 Janice Tjen (INA) 41
13 Barbora Krejcikova (CZE) 42
14 Tereza Valentova (CZE) 43
15 Dayana Yastremska (UKR) 45
16 McCartney Kessler (USA) 47
17 Maria Sakkari (GRE) 48
18 Lois Boisson (FRA) 50
19 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 51
20 Tatjana Maria (GER) 52
21 Qinwen Zheng (CHN) 53