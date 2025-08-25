Challenger Como 2025: Vasamì out nelle qualificazioni, derby a Fonio. Bene Caniato

Giovanni Fonio supera Jacopo Vasamì nel turno decisivo delle qualificazioni del Challenger di Como. Il derby azzurro è stato il piatto forte della mattinata conclusiva delle qualificazioni ed è stato appannaggio del tennista di Novara, che si è imposto con lo score di 6-4 6-2. Il piemontese, classe 1998 e numero 407 del mondo, ha fatto valere la sua esperienza contro il giovane romano, che questa estate ha deciso di rinunciare allo US Open junior per farsi le ossa nei Challenger italiani (a Genova e Biella le sue prossime uscite). All’esordio in tabellone Fonio sarà atteso da un altro derby contro un giovane azzurro, la wild card Federico Bondioli. Superano l’ultimo scoglio delle qualificazioni anche Gabriele Pennaforti, Tommaso Compagnucci e Raul Brancaccio, quest’ultimo vincente per 6-4 6-4 nel derby contro Federico Iannaccone.

Nel pomeriggio, con il match tra Carlo Alberto Caniato e Santiago Rodriguez Taverna vinto dal tennista italiano per 4-6 6-3 6-1), si sono aperte le sfide di primo turno del tabellone principale. Il torneo vedrà ben 11 italiani protagonisti nel tabellone principale. La rassegna lombarda vede al via il norvegese Budkov Kjaer la testa di serie numero 1, mentre il primo degli azzurri è Stefano Travaglia, numero sei del seeding. Oltre che ai già citati Caniato e Bondioli, l’altra wild card è stata assegnata a Lorenzo Carboni, fresco campione dell’ITF M25 di Lesa.

I PROSSIMI IMPEGNI DEGLI AZZURRI IN TABELLONE:

(WC) Bondioli–(Q) Fonio

(Q) Brancaccio-(NG) Feldbausch

(ALT) Arnaboldi-(7)Guillen Meza

(Q) Compagnucci– (Q) Squire

Cecchinato-(Alt) Mikrut

(6) Travaglia–(Q) Pennaforti

Berrettini J.-(Alt) Ambrogi

(WC) Carboni-(3) Skatov