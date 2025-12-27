Sabalenka: “La pressione è un privilegio. Non vedo l’ora di giocare con Kyrgios”

Alla vigilia della “Battaglia dei Sessi” contro Nick Kyrgios, Aryna Sabalenka ha rilasciato un’intervista a Gulf News. La numero 1 del ranking WTA ha parlato della pressione di iniziare l’anno da leader della classifica e da bicampionessa in carica dell’Australian Open. Si è detta anche molto entusiasta del match di esibizione che la vedrà opposta all’australiano.

PRESSIONE COME PRIVILEGIO

“Certamente avverto la pressione – ha detto la bielorussa – ma è un privilegio. Essere numero 1 significa che stai facendo qualcosa di giusto”. Sabalenka ha anche ammesso di aver fatto l’abitudine ad essere sempre sotto pressione: “Ho imparato ad accettare la pressione al posto che temerla. Ho fiducia nella mia preparazione, nel mio team e nel mio gioco. Tutto ciò mi aiuta a stare concentrata, anche quando le aspettative sono alte”.

Pur essendo al vertice del ranking da ben 62 settimane consecutive, Aryna non abbassa la guardia: “La priorità è rimanere in salute, migliorare costantemente e continuare ad evolvere il mio gioco. Cerco sempre delle piccole aree in cui posso ancora migliorare, sia fisicamente che mentalmente”. Alla domanda sull’Australian Open ha risposto in modo ottimistico: “È un torneo molto speciale per me. Averlo vinto due volte mi dà fiducia, ma ogni anno è una sfida nuova. Non vedo l’ora di tornare lì e vedere cosa posso ottenere!”.

TUTTO PRONTO PER LA BATTAGLIA DEI SESSI

Prima dell’Happy Slam, però, Sabalenka è attesa dalla “Battaglia dei Sessi” contro Kyrgios, in programma domenica 28 dicembre alle ore 17:00. La tennista si è detta entusiasta: “Nick è uno dei giocatori più talentuosi ed imprevedibili, porta intensità ed intrattenimento che i fan amano”. È emerso tutto lo spirito combattivo della 4 volte campionessa Slam: “Adoro le sfide che spingono il nostro sport in nuove direzioni, non vedo l’ora”.