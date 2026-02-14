Tabellone ATP 500 Rio de Janeiro 2026: Darderi secondo favorito, al via anche Berrettini e Sonego

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026, in programma sulla terra rossa in Brasile dal 16 al 22 febbraio. Campo di partecipazione pressoché identico al torneo di Buenos Aires: l’argentino Francisco Cerundolo guida il seeding, seguito da Luciano Darderi, Joao Fonseca e Sebastian Baez. Ai nastri di partenza pure Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini: si affronteranno al primo turno.
TABELLONE ATP RIO DE JANEIRO 2026
(1) F. Cerundolo vs Navone
Garin vs Tirante
Tabilo vs Nava
Q vs (6) Muller
(3) Fonseca vs Q
Djere vs Buse
Sonego vs Berrettini
Q vs (7) Altmaier
(8) Etcheverry vs Comesana
Miguel vs Q
Dzumhur vs Martinez
Taberner vs (4) Baez
(5) Ugo Carabelli vs Burruchaga
(WC) Heide vs Kopriva
Hanfmann vs (WC) Reis Da Silva
J.M. Cerundolo vs (2) Darderi