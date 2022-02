Lisa Pigato: “Contro Serena Williams il mio apice emotivo. 2022? Penso solo a migliorare” (VIDEO)

Il 2022 per fare il grande passo nel circuito femminile. Lisa Pigato, una delle giovani più interessanti del movimento azzurro femminile, si allena alla Milano Tennis Academy in vista di una stagione molto importante. Assieme a coach Giacomo Oradini e a papà Ugo Pigato, direttore della scuola tennis dell’accademia meneghina, la diciottenne bergamasca ha chiuso la preparazione invernale nel migliore dei modi: “Mi sento bene, sono in forma, ho ricaricato bene le batterie. C’è entusiasmo in vista dei tornei che disputerò”. Nel 2021 Lisa è finita sulle prime pagine di siti web e giornali per aver affrontato Serena Williams dopo aver superato le qualificazioni del WTA 250 di Parma targato MEF Tennis Events: “Contro l’americana ho raggiunto l’apice emotivo della mia carriera, ma al di là delle forti esperienze vissute sono sempre concentrata sul mio tennis e su ciò che devo migliorare. Sto lavorando in particolare sul servizio. E dal punto di vista atletico credo di esser cresciuta tanto”. Nel comfort di un’accademia a sua completa disposizione: “Mi ritengo molto fortunata. Mi alleno con persone fantastiche in un ambiente molto sereno. La Milano Tennis Academy è una struttura meravigliosa in cui tutti noi atleti abbiamo tutto ciò che ci serve per allenarci al meglio”. Sbagliato, secondo Lisa, fissare obiettivi precisi: “Bisogna migliorare. Mi sembra limitativo porsi obiettivi precisi: devo pensare punto su punto e provare a vincere tutte le partite che giocherò. Mi spingerò a giocare al meglio delle mie possibilità”.