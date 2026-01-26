Australian Open 2026, Rybakina ai quarti in scioltezza: piegata Mertens in due set

Elena Rybakina prosegue nel percorso netto all’Australian Open 2026. Grazie al successo per 6-1 6-3 ai danni della belga Elise Mertens (n. 21 WTA) si è qualificata per i quarti di finale e l’ha fatto senza perdere set. A senso unico il match vinto dalla kazaka (n. 5), capace di scagliare 10 ace e annullare l’unica palla break concessa. Troppa la differenza in termini di pesantezza di palla tra le due giocatrici, non a caso Rybakina conduce ora per 7-1 nei precedenti.

Ai quarti, l’allieva di Stefano Vukov se la vedrà contro la vincente del match tra Maddison Inglis e Iga Swiatek. Intervistata a fine match, ha dichiarato: “Ho giocato molto meglio del turno precedente. Era complicato per via del sole e l’ombra, ma sono felice di essere stata aggressiva. Quando fa così caldo puoi solo idratarti il più possibile. In questo torneo è stata dura perché nei match serali fa freddo e in quelli diurni caldo. Sono contenta di aver giocato bene e aver superato un altro turno“. Infine, sulla sua prossima avversaria: “Vediamo chi vincerà, ma devo concentrarmi su me stessa. Io e Iga abbiamo giocato contro molte volte, vediamo che succederà. Proverò a recuperare e giocare il mio miglior tennis“.