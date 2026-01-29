Australian Open 2026: Harrison/Skupski e Kubler/Polmans volano in finale nel doppio maschile

Sono le battute finali di un Australian Open 2026 ricco di sorprese sul versante del doppio maschile. Nella prima semifinale Neal Skupski e Christian Harrison sconfiggono i più quotati Horacio Zeballos e Marcel Granollers, coppia testa di serie numero 3, 6-3 7-6 (7) in un’ora e trentotto minuti. Il match è stato piuttosto equilibrato, con il primo set deciso da un break nel quarto game, mentre il più combattuto secondo parziale, con un servizio strappato a testa, si è concluso al tie-break. Sarà la prima finale Major per lo statunitense, mentre è giunto alla sua quinta il britannico.

Nell’atto conclusivo dello Slam australiano, si scontreranno con Jason Kubler e Marc Polmans, usciti vittoriosi contro Luke Johnson e Jan Zielinski 6-2 3-6 6-3 in poco meno di due ore. Il primo set è dominato interamente dalla coppia australiana che lo chiude con due break a proprio favore, mentre il secondo, strappando la battuta una sola volta, va dalla parte del duo britannico-polacco. Il parziale decisivo vede quest’ultimi portarsi avanti, ma poi recuperati e superati nell’ottavo gioco, che si rivela fatale ai fini del risultato. Polmans disputerà la sua prima finale Major, Kubler, invece, ha già trionfato, proprio qui, nel 2023.

La finale è in programma nella giornata di sabato 31 gennaio.