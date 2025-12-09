Darren Cahill ha raggiunto Jannik Sinner a Dubai per la preparazione (VIDEO)

Dopo il weekend di pausa per assistere al Gran Premio di Abu Dhabi, Jannik Sinner ha fatto ritorno a Dubai per il prosieguo della preparazione invernale. Il numero 2 del mondo è al lavoro sui campi della Mouratoglou Tennis Academy Jumeirah, insieme a lui sono presenti Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara, Andrea Cipolla e adesso anche Darren Cahill. Ovviamente la presenza dell’australiano non è una sorpresa, dopo che a fine stagione di fatto aveva confermato la disponibilità nel lavorare almeno un altro anno al fianco dell’altoatesino. Ritratto in un paio di video, il suo arrivo negli Emirati Arabi è stato accolto a gran voce dai tifosi dell’azzurro, felici di poter vedere il team di nuovo al completo.

La preparazione adesso andrà avanti in quel di Dubai prima di fare ritorno a Montecarlo. Poi sarà tempo di lasciare casa, il primo appuntamento sarà il 10 gennaio a Seoul, lo Hyundai Super Match contro Carlos Alcaraz. Poi la partenza per l’Australia e una seconda esibizione, quella del 16 gennaio contro Felix Auger-Aliassime in occasione dell’Australian Open Opening Week. Per il terzo anno di fila, Jannik farà il suo esordio ufficiale direttamente a Melbourne Park, dove negli ultimi due anni ha vinto il titolo.