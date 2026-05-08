Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 9 maggio con Sinner in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 9 maggio degli Internazionali d’Italia 2026. Tanti italiani in campo: giornata di esordi per le teste di serie Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Toccherà nuovamente anche a Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino e Jasmine Paolini.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Campo Centrale
Ore 11:00 – Machac vs Medvedev
Non prima delle 13:00 – Paolini vs Mertens
A seguire – Sabalenka vs Cirstea
Non prima delle 19:00 – Sinner vs Ofner
Non prima delle 20:30 – Bencic vs Kalinskaya
BNP Paribas Arena
Ore 11:00 – Gauff vs Sierra
A seguire – Auger-Aliassime vs Navone
A seguire – Cobolli vs Atmane
Non prima delle 17:00 – Golubic vs Andreeva
A seguire – [Q] Pellegrino vs Fils
Supertennis Arena
Ore 11:00 – Rublev vs Kecmanovic
A seguire – Etcheverry vs Bellucci
A seguire – [Q] Basilashvili vs Shelton
A seguire – Medjedovic vs Fonseca
A seguire – Popyrin vs Mensik
Pietrangeli
Ore 11:00 – Tirante vs Norrie
A seguire – Cilic vs [LL] Landaluce
A seguire – Zheng vs Ostapenko
A seguire – Tiafoe vs Buse
A seguire – [Q] Townsend vs Jovic
Court 1
Ore 11:00 – Moutet vs [Q] Llamas Ruiz
A seguire – Oliynykova vs Noskova
A seguire – [Q] Garin vs Davidovich Fokina
A seguire – Nakashima vs Bautista Agut