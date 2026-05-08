L’orario di Pellegrino-Fils: data e diretta tv secondo turno Internazionali d’Italia 2026

Andrea Pellegrino sta vivendo un sogno agli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista pugliese superando le qualificazioni aveva conquistato sui campi del Foro Italico il suo primo main draw in un Masters 1000 e grazie alla vittoria su Luca Nardi ha staccato il pass per il secondo turno, dove ad attenderlo c’è ora il numero 15 del tabellone Arthur Fils. Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Pellegrino e Fils andrà in scena sabato 9 maggio nel quinto match dalle 11.00 sulla BNP Paribas Arena. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).