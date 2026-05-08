L’orario di Cobolli-Atmane: data e diretta tv secondo turno Internazionali d’Italia 2026

Flavio Cobolli è pronto a fare il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, ha beneficiato di un bye per il primo turno e debutterà contro il francese numero 51 del mondo Terence Atmane, reduce dalla vittoria su Zizou Bergs. In perfetta parità i precedenti (1-1) con Cobolli che ha vinto l’ultimo incrocio andato in scena al secondo turno dell’ATP 250 di Delray Beach.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Cobolli e Atmane andrà in scena sabato 9 maggio nel terzo match dalle 11.00 sulla BNP Paribas Arena. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).