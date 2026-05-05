ESCLUSIVA – Urgesi: “Ci ho creduto sin dal primo momento, questa qualificazione è ancora più bella”

Per la seconda volta in carriera Federica Urgesi giocherà il main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Se lo scorso anno riuscì a staccare il pass per il tabellone principale vincendo le prequalificazioni, stavolta la ventunenne marchigiana è dovuta passare anche dalle qualificazioni dove dopo aver battuto Renata Zarazua, n.75 WTA e n.8 del tabellone, ha superato un’altra Top 100, Veronika Erjavec, n.86 WTA, con lo score di 6-4 6-1. “Questo main draw è ancora più bello di quello dello scorso anno, perché passare dalle qualificazioni è ancora più incredibile – racconta Urgesi in esclusiva a Spazio Tennis -. Ci ho creduto dal primo momento in cui ho messo piede in campo ieri, ma non mi aspettavo sicuramente di qualificarmi. Sicuramente non era quello che mi aspettavo“.

Dalla prima esperienza al Foro Italico, quando giocò tre anni fa le qualificazioni contro Magdalena Frech, tante cose sono cambiate: “In questo periodo ci sono stati alti e bassi, come è normale che sia. Dal punto di vista degli infortuni e per fattori extra campo. Però sono stata testarda e ho continuato a crederci anche quando era difficile stare sul pezzo. Ci sono stati momenti lo scorso anno in cui non vincevo tanti match, nonostante non giocassi male. Pian piano mi sono un attimo ricentrata e diciamo che è da ottobre che riesco ad avere un certo livello e a prescindere dai risultati son felice di questo“.

“Probabilmente l’esperienza degli scorsi anni mi ha aiutata ad essere più tranquilla – ha poi sottolineato la giovane azzurra -. Non avevo troppa tensione e rispetto allo scorso anno sono riuscita a gestire meglio tutto. Il pubblico? Ho gestito meglio tutto anche dal quel punto di vista. Mi ha aiutata tanto“.