Internazionali d’Italia 2026, Ruggeri fuori a testa alta: Sonmez vola al secondo turno

Impresa solamente sfiorata sul Campo Pietrangeli per Jennifer Ruggeri. Dopo l’eliminazione di Lucia Bronzetti, arresasi al terzo set contro McCartney Kessler per 6-3 5-7 6-4, è ancora rimandato l’appuntamento con il primo successo azzurro nel tabellone principale femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Al suo esordio assoluto nel main draw del Foro Italico grazie ad una wild card, la classe 2003 è uscita sconfitta in rimonta al debutto dalla sfida con la numero 65 del mondo Zeynep Sonmez con il punteggio di 4-6 6-2 6-2 dopo poco più di due ore di gioco.
Parte fortissimo nelle battute iniziali del match Ruggeri, che nel primo game trova subito il break recuperando da 40-0. L’azzurra riesce a confermare il vantaggio e poi addirittura ad allungare contro una Sonmez, scesa in campo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra, sempre più in difficoltà. Ruggeri manca nel quinto game due chance di salire sul 5-0 e Sonmez entra in partita: la turca si rifà sotto fino al 5-4, ma la numero 265 del mondo riesce comunque a far suo il primo set.
Nel secondo parte forte Sonmez che tuttavia si fa riprendere sul 2-2 dopo essersi portata avanti di un break. Nel quinto game Ruggeri sale sullo 0-30 ma non riesce a strappare la battuta alla turca, che torna al comando e con una serie di quattro giochi consecutivi pareggia il conto dei set. A inizio terzo parziale Sonmez scappa via sul 3-0 e poi gestisce il break di vantaggio prima di chiudere la partita e firmare l’accesso al secondo turno, dove se la vedrà con la numero 5 del seeding, Jessica Pegula.