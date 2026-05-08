L’orario di Bellucci-Etcheverry: data e diretta tv secondo turno Internazionali d’Italia 2026

Mattia Bellucci ha vinto e convinto all’esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista di Busto Arsizio si è reso autore di una bella vittoria su Roman Burruchaga con il punteggio di 6-4 6-4 grazie alla quale ha staccato il pass per il secondo turno dove ad attenderlo c’è un altro argentino, il numero 24 del tabellone Tomas Martin Etcheverry. Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Bellucci e Etcheverry andrà in scena sabato 9 maggio nel secondo match dalle 11.00 sulla SuperTennis Arena . La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).