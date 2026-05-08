L’orario di Sinner-Ofner: data e diretta tv secondo turno Internazionali d’Italia 2026

Jannik Sinner è pronto all’esordio agli Internazionali d’Italia. Il n.1 del mondo ha beneficiato di un bye per il primo turno e debutterà contro l’austriaco n.82 del mondo Sebastian Ofner, reduce dalla vittoria su Alex Michelsen per 6-3 6-3. L’azzurro inizia la caccia all’ultimo Masters 1000 mancante in bacheca. L’unico precedente tra i due risale al Challenger di Ortisei nel 2019 quando Sinner si impose per 6-2 6-4.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Sinner e Ofner andrà in scena sabato 9 maggio alle 19.00 sul Campo Centrale. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).