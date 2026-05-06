L’orario di Berrettini-Popyrin: data e diretta tv primo turno Internazionali d’Italia 2026

Matteo Berrettini sfida Alexei Popyrin nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista romano esordirà nel torneo di casa contro l’australiano, che non sta vivendo la sua migliore annata. Sarà il quinto incontro tra Berrettini e Popyrin: lo score è di 3-1 in favore dell’italiano, che partirà favorito ai nastri di partenza.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Berrettini e Popyrin andrà in scena giovedì 7 maggio sul Campo Centrale alle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).