L’orario di Paolini-Mertens: data e diretta tv terzo turno Internazionali d’Italia 2026

La numero 1 d’Italia Jasmine Paolini è pronta a tornare in campo per il match di terzo turno agli Internazionali d’Italia 2026. Dopo l’esordio contro Jeanjean dove non sono mancate le difficoltà, l’azzurra è costretta necessariamente a alzare il livello per provare a andare avanti nel WTA 1000 di Roma. Per un posto negli ottavi di finale, la campionessa in carica sfiderà Elise Mertens, attuale n.22 del mondo. I precedenti tra le due giocatrici sono di in favore della belga per 4-2, con l’ultima vittoria di Paolini nel 2024 per ritiro.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Paolini e Mertens andrà in scena sabto 9 maggio sul Campo Centrale non prima dalle 13.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).