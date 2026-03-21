Masters 1000 Miami 2026, a che ora si gioca Sinner-Moutet: data, orario e diretta tv

Jannik Sinner se la vedrà contro Corentin Moutet al terzo turno del Masters 1000 di Miami 2026. Dopo il comodo successo all’esordio ai danni di Dzumhur, il tennista azzurro trova ora sulla sua strada il numero 33 del mondo, che al debutto ha superato in tre set Tomas Machac. Sinner ha vinto l’unico precedente – Roland Garros 2024 – e partirà nettamente favorito. Qualora dovesse vincere il primo set, staccherebbe inoltre Novak Djokovic salendo a quota 25 parziali consecutivi conquistati a livello Masters 1000.

SINNER-MOUTET IN TV: DATA E ORARIO

Il match di terzo turno tra Jannik Sinner e Corentin Moutet andrà in scena lunedì 23 marzo sullo Stadium con orario ancora da stabilire. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport Tennis, 203) e in streaming su NOW.