Internazionali d’Italia 2026: Cocciaretto si guadagna Swiatek, Navarro ko in due set

Successo più che convincente e balletto finale più che meritato da parte di Elisabetta Cocciaretto, uscita vittoriosa dalla sfida con l’ex numero 8 del ranking Emma Navarro grazie ad un doppio 6-3, nel secondo turno degli Internazionali d’Italia. Così facendo la venticinquenne di Ancona accede per la prima volta al terzo turno nel WTA 1000 di Roma, giunta alla sua ottava partecipazione.

Nonostante l’americana non stia vivendo il suo momento più brillante, l’azzurra può essere molto soddisfatta per quanto ha fatto vedere. Dopo un primo set gestito ottimamente, la marchigiana resiste al ritorno della sua avversaria e alza ulteriormente il livello. L’immagine che raffigura al meglio la gara disputata dall’italiana è la reazione alle due palle break nel gioco in cui serve per il match. Se dovesse continuare a proporre prestazioni di questo livello, potrà ottenere molte soddisfazioni nel resto dell’anno.

La prossima avversaria della numero 41 del mondo sarà Iga Swiatek, una delle protagoniste più annunciate della stagione sulla terra, nonostante fin qui non stia rispettando le aspettative.