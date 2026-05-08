Internazionali d’Italia 2026: Darderi passa in due set su Hanfmann

Buona la prima per Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026. L’italo-argentino supera Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 30 minuti di gioco e conquista così l’accesso al terzo turno del Masters 1000 romano, dove affronterà Tommy Paul. I precedenti sorridono allo statunitense, avanti 2-0 nei confronti diretti, entrambi giocati nel 2024.

Per il classe 2002 si tratta di un ritorno al terzo turno al Foro Italico dopo l’edizione 2024, quando il suo cammino si fermò contro Alexander Zverev. Una prestazione solida e convincente quella mostrata dall’azzurro, bravo a gestire i momenti chiave del match e a dare continuità a un tennis aggressivo e propositivo.

Nel primo set Darderi sfrutta il break ottenuto nel terzo game per indirizzare il parziale dalla sua parte, amministrando poi il vantaggio senza concedere occasioni di rientro al tedesco e chiudendo 6-4. Anche nel secondo set è un solo break a fare la differenza: quello conquistato nel quinto game, sufficiente per permettere all’azzurro di controllare il punteggio fino alla conclusione dell’incontro.

Per Darderi arrivano segnali decisamente più positivi, soprattutto dopo alcune uscite premature nelle ultime settimane. L’azzurro ha convinto al servizio, trovando spesso la prima nei “pressure points”, ma anche con il dritto ha fatto male, sia con la soluzione inside in che con quella inside out. Una prestazione che restituisce fiducia e conferme in vista di una sfida sicuramente più impegnativa come quella contro Paul.