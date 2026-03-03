Masters 1000 Indian Wells 2026: Musetti rientra dall’infortunio, insidie già dagli ottavi

Lorenzo Musetti è pronto a rientrare dall’infortunio e scendere in campo al Masters 1000 di Indian Wells 2026. Dopo aver saltato completamente la tournée sudamericana, dando forfait ai tornei di Rio de Janeiro, Buenos Aires e Acapulco, il carrarino sarà protagonista del Masters californiano da numero 5 del seeding.

Il rammarico di non aver planato sulle ali dell’entusiasmo dopo l’ottimo avvio di stagione – finale a Hong Kong e quarti all’Australian Open – a causa della lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra, rimediata nella sfida che stava letteralmente dominando con Novak Djokovic, servirà come ulteriore motivazione per riprendersi sul cemento del “quinto Slam”.

Il primo dei due tornei del Sunshine Double, in realtà, non ha mai sorriso in maniera particolare all’azzurro, che a Indian Wells non ha mai vinto due partite di fila. Il suo miglior risultato rimane il terzo turno, raggiunto nel 2024 e nel 2025 (considerando il bye al primo round). Nelle sue cinque partecipazioni al primo 1000 della stagione, “Muso” non ha mai riscontrato troppa fortuna, e chissà che non possa essere questo il primo anno per invertire il trend.

Il percorso a Indian Wells

In virtù della sua quinta posizione nel seeding, Musetti accederà con bye direttamente al secondo turno. La sua prima sfida dell’avventura californiana sarà contro Marton Fucsovics o un giocatore in arrivo dalle qualificazioni. Con l’ungherese non ci sono precedenti, ma i pronostici (sulla carta) sorridono al carrarino.

Al terzo turno è probabile la sfida contro Arthur Fils, testa di serie numero 30 del tabellone. Fu proprio il francese, nella scorsa edizione, a eliminare l’azzurro da Indian Wells al secondo turno. Ma in un anno tanto è cambiato, soprattutto per Musetti, oggi più maturo e consapevole, ormai abituato a palcoscenici ben più grandi.

Negli ottavi di finale, occhio a Felix Auger-Aliassime o Andrey Rublev. Con il canadese è pari nei testa a testa: l’ultimo confronto risale al Masters 1000 di Shanghai, dove a trionfare fu Felix in due set. Potrebbe essere questo il primo vero banco di prova per Muso. È invece 1-1 il bilancio contro il russo, sconfitto nel più recente incontro tra i due proprio a Hong Kong, a inizio gennaio.

Nel caso di approdo ai quarti di finale, il match-up più probabile sarebbe contro il gigante di Amburgo Alexander Zverev, che ha sì vinto l’ultima sfida tra i due, ma non guida i testa a testa (3-2 per il carrarino). In alternativa, potrebbe esserci il derby azzurro con Flavio Cobolli: i due si sono affrontati una sola volta, allo US Open 2025, dove a imporsi fu proprio Muso.

Inutile dire i nomi per l’eventuale semifinale o finale. Jannik Sinner, dalla stessa parte del tabellone del 24enne di Carrara, rappresenta l’ostacolo per l’accesso alla finale. L’atto conclusivo (che significherebbe un super torneo per Lorenzo) avrebbe, a meno di sorprese, il murciano Carlos Alcaraz dall’altra parte della rete.

Primo turno – (5) Lorenzo Musetti

Secondo turno – Marton Fucsovics / Qualificato

Terzo turno – (30) Arthur Fils

Ottavi di finale – (9) Félix Auger-Aliassime / (17) Andrey Rublev

Quarti di finale – (4) Alexander Zverev / (15) Flavio Cobolli

Semifinale – (2) Jannik Sinner

Finale – (1) Carlos Alcaraz