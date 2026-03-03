Challenger

Challenger Fujairah 2026: droni iraniani sugli Emirati, giocatori scappano negli spogliatoi

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Pallina tennis
Pallina tennis

Gioco interrotto su tutti i campi al Challenger 50 di Fujairah. Pericolo di attacchi aerei negli Emirati Arabi Uniti a causa della crisi tra Usa-Israele e Iran, scoppiata venerdì e che ha portato a bombardamenti diffusi su tutto il Medio Oriente. Proprio a Fujairah è scoppiato un incendio in un impianto petrolifero a causa dei detriti di un drone iraniano intercettato costringendo i giocatori a rifugiarsi negli spogliatoi. Non ci sono indicazioni sulla ripresa del gioco dei match Shimizu-Basing, Matsuoka-Ostapenkov e Erel-Gengel.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS