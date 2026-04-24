Quando Musetti – Griekspoor in tv: data, orario e diretta terzo turno Masters 1000 Madrid 2026

Sarà Tallon Griekspoor l’avversario di Lorenzo Musetti al terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Per il carrarino si tratta della seconda partita, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, ha superato in due set molto lottati Hubert Hurkacaz. Entrambi i precedenti danno ragione all’olandese, il prossimo match sarà la prima sfida sulla terra battuta. Il n.33 del mondo ha superato in due set Dzumhur. Ecco dove vedere la partita in tv.

QUANDO E DOVE VEDERE MUSETTI – GRIEKSPOOR IN TV

La sfida tra Musetti e Griekspoor andrà in scena domenica 26 aprile con orario da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).