Vallejo, il sogno del Paraguay: dai margini del tennis alla storia di Madrid

Adolfo Daniel Vallejo non è semplicemente un giovane in ascesa: è una storia di ritorno, di identità nazionale e di aspettative che si allargano ben oltre il campo da tennis.

A Madrid, nel primo turno del Masters 1000, ha scritto una pagina storica battendo Grigor Dimitrov per 6-4 6-4, diventando solo il secondo paraguayano di sempre a vincere un match in un Masters 1000. Un risultato che fotografa perfettamente quanto il percorso del classe 2004 sia già fuori dall’ordinario. Per capire davvero il peso di questo traguardo bisogna guardare indietro perché il Paraguay non è mai stato una nazione centrale nel tennis mondiale. Dopo l’epoca di Victor Pecci e qualche sporadica presenza nei circuiti maggiori, il movimento si è progressivamente spento e per oltre due decenni, il paese è rimasto ai margini del grande tennis.

Poi è arrivato Vallejo.

Nel giro di pochi anni, ha fatto qualcosa che sembrava lontanissimo: riportare il Paraguay nella top 100 ATP, un traguardo che mancava addirittura dal 2001. Non è solo una statistica: è la prova concreta che un sistema quasi assente può comunque produrre talento di livello globale.

Il gioiello di Asuncion ha giocato a ogni livello, dall’ITF all’ATP, passando per il circuito Challenger, dove ha collezionato ben cinque titoli in singolare e uno in doppio, toccando anche la vetta del ranking ITF Junior. Nella sua giovane carriera, peraltro, ha anche battuto dei giovani che oggi sono annoverati tra i migliori della loro generazione, quali Arthur Fils e Learner Tien (quest’ultimo addirittura due volte).

Una nazione sulle spalle

Ma la sua storia non è fatta solo di ranking e risultati. C’è un dettaglio che racconta meglio di qualsiasi numero quanto Vallejo sia già diventato centrale per il suo paese. Dopo la vittoria di un Challenger in Brasile nel 2024, infatti, quando era ancora lontano dai grandi palcoscenici, ha ricevuto un messaggio di congratulazioni direttamente dal presidente del Paraguay, Santiago Peña. Certamente non un gesto formale qualsiasi: Vallejo ha raccontato di averne addirittura conservato il numero di telefono.

È un episodio piccolo solo in apparenza, ma che, in realtà, dice moltissimo: significa che la sua crescita viene seguita da vicino, che ogni suo passo è osservato, che il Paraguay vede in lui qualcosa di più di un atleta. Lo considera un potenziale nuovo simbolo e oggi, guardando la vittoria a Madrid contro Dimitrov, quel messaggio da Peña assume un altro significato.

Il suo percorso è ancora all’inizio. Deve consolidarsi, affrontare la pressione del circuito ATP, trasformare le grandi vittorie in continuità, ma una cosa è già chiara: Vallejo non sta solo costruendo la propria carriera, sta ricostruendo il tennis paraguayano, riportandolo dove non stava da oltre vent’anni, con l’obiettivo di volare verso dove non aveva mai volato. Sognare, d’altronde, non costa nulla.